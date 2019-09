Série sur les confréries (2/4) : "Que la courge vive toujours à l'Épine"

Les cucurbitacées font la fierté de l'Épine. Chaque année, les habitants de la commune en cultivent dans leur jardin, et ce, avec des variétés de toutes sortes. Ces dernières sont surtout destinées pour la grande foire aux courges de la mi-septembre. Quant à la cuisson, chaque variété a sa spécificité. Néanmoins, les cuisinières ne cessent d'inventer des recettes. Flan de potiron, tarte salée à la courge, gâteau de potimarron au chocolat, velouté... les membres de la confrérie de la courge se régalent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.