Série sur les confréries (3/4) : la figue de Solliès-Pont

Plus de 120 personnes ont défilé à Solliès-Pont, dans le Var, pour célébrer la figue. En effet, la confrérie de Solliès avait organisé un chapitre. Un événement durant lequel elle a invité des confréries amies venues d'ailleurs. Lors des festivités, c'est tout le village qui vit à l'heure de la gourmandise. Pour l'occasion, les chefs cuisiniers de la région se sont retrouvés pour déguster les meilleurs plats à base de figues. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.