Série sur les confréries (4/4) : la pomme du Pilat

Pilat, dans le Pélussin, abrite l'un des plus vieux parcs régionaux du pays. Né en 1974, ce petit territoire bénéficie de trois climats qui lui confèrent une grande diversité de paysages, de cultures et surtout de fruits, notamment la pomme. A la fin de l'été, la Confrérie se réunit pour goûter les nouveaux fruits. La dégustation de ces derniers consiste à juger leur jus, leur maturité, l'équilibre sucre-acidité, sans oublier les "produits dérivés", qui se cuisinent sous nombreuses manières.