Série sur les pierres de pays (2/4) : les ardoises traditionnelles de Travassac

A Travassac, chaque toit est recouvert d'ardoises fabriquées par les habitants du village. Cette pierre naturelle est reconnue mondialement pour sa qualité, sa couleur et son pouvoir étanche. L'ardoise de Travassac est inaltérable, durable et compacte. Pour la trouver, une fouille dans l'un des sept filons encore exploitables s'impose. Au-delà des frontières de la région, cette matière couvre désormais le toit des monuments historiques et des maisons particulières, de la Bretagne à l'Auvergne.