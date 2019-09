Série sur les pierres de pays (3/4) : la pierre de Volvic, un emblème de l'Auvergne

Véritable symbole de l'Auvergne, la pierre de Volvic est omniprésente dans la région. De nature grise, elle se noircit avec le temps. Seules deux carrières, nichées au cœur des volcans d'Auvergne, la produisent. Cette pierre, considérée comme une pièce d'exception, est utilisée dans les architectures, les pierres funéraires et aussi dans la décoration d'intérieur. Ses sculptures ont déjà franchi les frontières. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.