Serrurier, plombier... quel est le juste prix ?

Pour la porte de Sandra, avant de sortir le moindre outil, il faut signer le devis. Pour éviter les mauvaises surprises : ne négligez pas cette étape. Serrurier ou plombier, le devis est obligatoire pour toute prestation au-dessus de 150 euros. Au bout de quelques minutes, le problème est réglé. Les tarifs ne sont pas réglementés, alors tout est possible. En moyenne, une ouverture de porte fermée à clé coûte entre : 120 euros et 180 euros. La pose d’une serrure sécurisée : entre 600 et 1 200 euros. Autres pièges, les tarifs trop bas. C’est ce qui a mis la puce à l’oreille de Jessica quand elle a cherché un plombier. Benjamin, lui, facture 120 euros son intervention. Ses prix à lui, il les explique par le coût de transport, d’équipement ou encore la TVA de 10%. Attention : tous ces tarifs peuvent être majorés pour les interventions de nuit, le dimanche ou les jours fériés. En cas de doute, certaines associations de consommateurs recensent sur leurs sites Internet des artisans certifiés, de quoi éviter toutes mauvaises surprises. TF1 | Reportage L. Poupon, I. Rachati, C. Abel