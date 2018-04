Le service national obligatoire divise l'opinion publique

Le service militaire pourrait bien faire son retour très bientôt. Un rapport remis à Emmanuel Macron préconiserait un service obligatoire d'un mois pour tous les jeunes de plus de 16 ans. A Montpellier, certains jeunes favorables à cette décision, évoquent un retour à la discipline, au respect et au savoir-vivre, des valeurs qui se font de plus en plus rares. Pour d'autres, très impliqués dans leurs études, le service casserait leurs projets. Des annonces concernant ce sujet pourraient être faites dans les prochaines semaines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.