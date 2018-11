Service national universel : une phase pilote avec des volontaires en juin 2019

Le futur service national universel devrait commencer dès juin 2019. Une phase pilote avec seulement des volontaires pour le démarrage. Ses grands principes sont connus depuis des mois : un mois maximum pour les garçons et les filles âgés de 16 ans environ, avec un hébergement collectif pendant une quinzaine de jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.