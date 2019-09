Service public des pensions alimentaires : un système au chevet des femmes seules

Le gouvernement met à disposition un service public des pensions alimentaires à partir du mois de juin 2020. Il s'agit d'un système de prévention des impayés qui pourront être versées par la Caisse d'allocation familiale. L'objectif est d'apaiser les tensions et de soutenir les femmes seules. D'ailleurs, plus de 300 000 familles sont concernées. Dans la Drôme, le nouveau dispositif est bien accueilli par les bénéficiaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.