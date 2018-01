Les services d'urgences de nuit à Tonnerre et à Clamecy pourraient être fermés par l'autorité régionale de santé

Plusieurs services d'urgences de nuit de Bourgogne-Franche-Compté sont menacés de fermeture par l'autorité régionale de santé. A Tonnerre, dans l'Yonne, 25 000 habitants risquent d'en pâtir, d'autant plus qu'il n'y a ni service de garde de nuit ni de SOS médecins dans la ville. A Clamecy, dans la Nièvre, 11 000 personnes ont signé une pétition pour contrer cette décision. Le personnel soignant des deux villes craint qu'au bout du compte, d'autres services soient supprimés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.