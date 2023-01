Services publics : allô... ça ne répond pas !

Compléter une demande d'allocation ou encore refaire une carte vitale par téléphone est presque devenu un parcours du combattant. Alors, nous avons fait le test de faire une demande d'allocation logement par appel téléphonique. Après avoir suivi toutes les indications, on a été pris en charge après treize minutes d'attente. Internet semble être indispensable. Et attendre d'avoir rendez-vous dans une agence retarderait le versement de nos droits. Pour ce qui est de l'Assurance Maladie, nous avons attendu mais elle n'a jamais répondu. Ce qui n'est pas étonnant. D'après une récente étude, seul un appel sur trois est pris en charge par leur téléconseiller. Le constat est un peu mieux pour la Caisse d'allocations familiales. Un appel sur deux aboutit. La situation est très compliquée pour les 15% de nos concitoyens qui n'ont pas accès à Internet. Depuis le Covid, le nombre d'appels à l'Assurance Maladie a doublé pour atteindre 40 millions par an. L'organisme recrute. Elle est passée de 1 900 à 2 500 téléconseillers mais ce n'est pas suffisant. Pour débloquer plus de moyens, les associations de consommateurs demandent que l'accessibilité des démarches par téléphone soit garantie par la loi. TF1 | Reportage O. Lévesque, M. Kouhi