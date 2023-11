Services publics : toujours aussi difficile de les joindre

Charles Arzoine a besoin de joindre l'assurance maladie. Mais après seulement deux minutes, mauvaise nouvelle. Selon une étude récente, l'assurance maladie est le plus mauvais élève avec 72 % d'appels sans réponse, suivi par la Caf qui répond à moins d'un appel sur deux. Sans Internet, Nicole San Agustin est obligée de se déplacer. La retraitée a un rendez-vous avec un conseiller numérique dans ce bureau de poste pour renouveler sa carte grise. Impossible sans avoir un compte sur le site de l'assurance maladie. Clément Ghisse est là pour ça. Ce conseiller numérique de France services fait le lien entre la population et les administrations. Le nombre de demandes d'aides ne cesse d'augmenter ces derniers mois. Certaines personnes sont plus isolées et ne peuvent pas plus se déplacer. Dans les secteurs ruraux, la solidarité devient la seule option. Pour obtenir ces services, il faut remplir un dossier. Aide à domicile, Karine Boutou va s'en occuper. Depuis quelques années, aider à faire ces démarches en ligne fait partie de son travail. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Arfel, H. Villatte