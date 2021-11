Ses bons du Trésor sont "périmés", elle perd 90 000 euros

Christine Chaffard et Francine sa mère ont du mal à faire confiance à l’État. En 1996, Francine, aujourd'hui âgée de 81 ans, achète des bons du trésor. Le principe est simple : l’État emprunte de l'argent aux particuliers et ces derniers peuvent ensuite se faire rembourser les bons avec les éventuels intérêts en prime. A l'époque, ces bons sont valables 30 ans mais en 2008, leur durée de validité passe à 5 ans. Les siens expirent donc en juin 2013. En septembre 2017, lorsque Francine Chaffard vient se faire rembourser, on lui dit que ce n'est plus possible. Une circulaire imposait à tous les agents de finances publiques d'informer les détenteurs de bons de cette nouvelle date de prescription. Non seulement aucun agent ne prévient Francine Chaffard mais lorsqu'elle se fait rembourser deux mois en 2009, on lui explique par erreur que ses bons sont toujours valable 30 ans. La fille de Francine saisit alors la défenseure des droits qui a sommé Bercy de rembourser les 90 000 euros. Partant du principe que nul n'est censé ignorer la loi, même lorsque celle-ci fluctue, Bercy s'y refuse pour le moment. TF1 | Reportage T. Malandrin, A. Pocry et S. Vignon