Ses cartes postales le font voler

C'est une surprise exceptionnelle qui attend Raphaël, treize ans. Il est accueilli par l'Armée de l'air. Sourire intimidé, mais joie immense pour ce collégien de quatrième. L'armée de l'air a affrété un avion spécialement pour lui. Direction la base d'Avord, à 600 kilomètres de là. Si Raphaël est traité comme une star, c'est parce qu'il a passé son été sur son bureau. Pendant deux mois, il a réalisé près de 900 cartes de Noël pour les militaires engagés à l'étranger. Dans l'Armée de l'air, tout le monde connaît l'histoire de Raphaël. Alors à son arrivée, c'est même le commandant de la base qui l'accueille. Il est reçu comme un chef d'État, avec haie d'honneur et revu des troupes. Première étape incontournable, préparer les derniers colis de Noël pour les soldats à l'étranger. Il manque la touche finale, une carte de Raphaël. Et le collégien n'est pas au bout de ses surprises, car il a droit à une visite exclusive d'un Awacs, un des quatre avions radars de la flotte française. Il a même eu droit à quelques notions de pilotage. Car on pouvait certainement s'en douter, le rêve de Raphaël, c'est de devenir pilote. TF1 | Reportage R. Rosso, S. Roland