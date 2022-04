Sète aux couleurs des joutes nautiques

Ils doivent se croiser le plus vite possible, la lance pointée sur l'adversaire, jusqu'à la chute. Aucun doute, la saison des joutes est lancée. "C'est extraordinaire. C'est magnifique à regarder. L'été et le beau temps avec, c'est formidable", relate une spectatrice. C'est le premier tournoi de la saison, les jouteurs reprennent leurs marques. Au rythme des rameurs et des joueurs de hautbois, les jouteurs s'affrontent un par un. Et celui qui reste au sec, remporte le tournoi. Dans le public, de nombreux vacanciers découvrent ce sport traditionnel du Languedoc. "Il y a un jeu d'équilibre et de force. C'est vraiment intéressant", nous rapporte un vacancier. Et sur l'eau, certains joutent pour la toute première fois. Il faut s'entraîner dur, car dans quelques mois, les jouteurs s'affronteront à nouveau à Sète, lors de l'incontournable tournoi de la Saint-Louis. Alors sur le quai, le champion en titre observe la concurrence. "Je sais que je vais les retrouver cette année sur mon chemin. Ils vont se jeter sur moi, ils veulent se régaler, puis voilà... Je pense qu'ils vont tomber", nous affirme Sébastien Abellan, vainqueur du tournoi de la Saint-Louis en 2019. Réponse donc le 22 août prochain. La saison des joutes ne fait que commencer. TF1 | Reportage A. Bacot, E. Alonso