Sète : le cimetière avec vue sur mer

Perché dans les hauteurs de Sète (Hérault), le cimetière marin est l'un des joyaux de la ville. Charles s'y promène chaque semaine. Ce Sétois pure souche en connaît tous les secrets, comme la tombe de Gabrielle recouverte de mots tendres. Perdus parmi les croix et les tombeaux de marbre se cachent quelques curiosités. "Quand ils ont peint ça en bleu, ça a fait scandale", explique Charles. C'est un bleu qui rappelle aussi la mer. Ce cimetière d'une rare beauté a longtemps accueilli les marins de Sète pour leur dernier repos. Parmi les marins résident aussi quelques artistes renommés dont Jean Vilar ou encore Paul Valéry à qui le cimetière doit son nom. Mais l'enfant de Sète le plus célèbre est enterré au cimetière voisin. "Georges Brassens c'était une partie de Sète depuis très très longtemps" ; "ses chansons ont bercé mon enfance on va dire. C'est un homme libre", confie des habitantes. Le poète repose aujourd'hui près des plages de Sète qu'il a tant chanté. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Arrigoni