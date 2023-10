Seudre, le plus petit estuaire de France

C’est une pêche exotique inattendue, dans les bassins charentais nage une espèce originaire de l’autre bout du monde. Des crevettes impériales ou gambas pêchées principalement à Madagascar ou en Amérique du Sud cohabitent depuis quelques années avec les célèbres huîtres Marennes Oléron. La nuit, le crustacé nettoie naturellement les algues de ses bassins ostréicoles. En pleine saison, un ostréicole peut en pêcher jusqu’à 200 kilos par jours. Elles sont ensuite nettoyées et triées par taille avant d’être expédiées vers des clients principalement français, des cabanes de dégustation d’huîtres locales aux grands restaurants parisiens. À quelques mètres des fermes aquacoles se situe la Seudre, un fleuve de 68 kilomètres et son estuaire tourné vers l’île d’Oléron. Sur ces berges, on trouve sept villages typiques de Charentes-Maritime, comme Mornac. Les touristes viennent y flâner toute l’année avec un arrêt obligatoire pour découvrir la spécialité locale : l’éclade, un plateau de moule fumée aux aiguilles de pins. Chaque année, 200 amoureux de la région se retrouvent pour une randonnée en canoë. Un rendez-vous devenu un spectacle pour certains habitants de l’estuaire. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier, C. Arfel