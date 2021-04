Seuil des 100.000 morts du Covid-19 sur le sol français : quel hommage faut-il rendre ?

Rendre hommage aux 100 000 morts du Covid dans l'Hexagone, certains y sont favorables. "Ce ne serait pas stupide, bien au contraire. C'est une catastrophe sanitaire qu'on n'a pas connue", lance un passant. Pour autant, la pandémie n'est pas encore terminée. Il est donc difficile d'imaginer un jour de commémoration en souvenir des disparus. La plupart des Français rencontrés ce jeudi matin avouent surtout se perdre un peu dans les chiffres. "J'ai l'impression qu'on s'habitue à tous ces chiffres cités régulièrement", affirme l'une d'entre eux. "On dit 100 000, mais en fait, on ne sait pas combien de morts il y a en France tous les ans", rajoute un autre. La question de l'hommage envisagé par le gouvernement en viendrait toutefois à agacer quelques personnes. "De toute façon, ça ne mènera à rien. Donc, on peut toujours le faire hein", s'exprime une passante. "De plus, il n'y a pas de médicament et il faut se faire vacciner", rajoute-t-elle. D'après le bilan de Santé Publique France publié ce jeudi, 5 902 malades sont hospitalisés en soins intensifs sur notre territoire.