"10 jours encore sans maman" : les confidences de Franck Dubosc sur le tournage

Les vacances au ski, une épreuve pour beaucoup de parents. Mais un calvaire pour ce père de quatre enfants, parti seul au front. Près de trois ans après un premier film qui avait réuni plus d'un million de spectateurs, Franck Dubosc et la famille Mercier reprennent du service dans "10 jours encore sans maman". Cette fois-ci, rendez-vous sur les pistes de Courchevel. À l'image des vacances au ski, un tournage au ski est un savant mélange de plaisirs et de contraintes. Franck Dubosc a été soumis à rude épreuve : tests de remontée mécanique et cascades en tout genre. Des ennuis de jour comme de nuit pour un deuxième film à cent à l'heure. TF1 | Reportage S. De Vaissière, D. Blondeau