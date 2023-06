Seules dans une résidence séniors à l'abandon

Des couloirs désespérément vides, un bâtiment qui n'a jamais été utilisé ou presque, avec 94 appartements dont seulement trois sont occupés par des dames âgées que l'on voudrait faire partir. Maryse Badoil, 77 ans, a emménagé dans cette résidence senior dès son ouverture en novembre dernier. On lui promet alors qu'elle pourra bénéficier de nombreux services qui n'arriveront jamais. Et puis en mars, elle reçoit une lettre d'expulsion, un coup dur. En cause, un imbroglio judiciaire. Le gestionnaire des lieux reproche au propriétaire de lui avoir livré un bâtiment avec des vices cachés, notamment un rebord dangereux sur les balcons. Depuis, Maryse a refusé de quitter les lieux, et elle squatte donc son logement. L'impression dans cette résidence est saisissante, le vide, l'odeur de peinture fraîche, et ses salles, comme le salon ou le réfectoire qui n'ont jamais été utilisés. Dernièrement, les trois vieilles dames ont appris qu'à la fin du mois, l'eau sera coupée, de même que le gaz et l'électricité dans les parties communes. Il ne sera plus possible d'utiliser les ascenseurs. Les familles ont déposé une plainte collective auprès de la gendarmerie. TF1 | Reportage C. Buisine, A. Cerrone