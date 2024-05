Seuls au-delà des Calanques

Marcher en plein milieu de la route des Crêtes tout seul comme si la falaise n'était qu'à vous. Un décor presque irréel, des virages à perte de vue sans l'ombre d'une voiture. Chaque dimanche, voitures et motos doivent faire demi-tour. Cette route en serpent de quatorze kilomètres entre Cassis et La Ciotat (Bouches-du-Rhône) se mérite, mieux vaut aimer l'effort. L'objectif de cette initiative : préserver cet espace protégé du parc national des Calanques, là où passent plus de 1 200 véhicules par jour en moyenne. Résultat : on s'organise autrement pour y aller. Navette depuis Cassis pour les uns ; pour les autres, c'est la queue chez le loueur de vélos. Et la voilà la récompense : profiter de la plus haute falaise maritime française, le Cap Canaille. Certains n'ont pas froid aux yeux. Une parenthèse paisible pour cette route suspendue au-dessus de la mer Méditerranée. L'expérience doit durer jusqu'en septembre. TF1 | Reportage S. Prez, E. Bonnot