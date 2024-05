Seuls sur une île : les Robinson de la mer d’Iroise

Amélie et Étienne Menguy sont paysans. Avec leur petit garçon, ils profitent d'une vie au grand air comme à la campagne, à un détail près. Nous sommes sur une île presque déserte. La famille, elle est la seule à habiter ce caillou, Quéménès, situé dans l'archipel de Molène, à quelques kilomètres du continent. Trente hectares de terre, dont une partie dédiée à la culture de légumes. Ici, pas de nounou, les journées de travail se déroulent en famille. Et quand la pause s'impose, l'agriculteur prend la mer, cap sur le continent. Sur le chemin, des rencontres rappellent à Étienne qu'il n'est jamais seul dans l'archipel. Un quart d'heure de traversée minimum pour livrer sa production aux supérettes ou restaurants. Amélie et Étienne reviennent occasionnellement en hiver pour rendre visite à leurs proches, mais leur vie s'écrit sur Quéménès. Ce quotidien hors du commun, ils l'ont choisi il y a sept ans, en devenant locataire de l'île et de sa maison autonome. Cette famille extraordinaire l’assure, vivre sur une île a avant tout fait d’elle une famille heureuse. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, M. Pirckher, J. Denniel