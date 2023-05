S'habiller sur les marchés, la bonne affaire ?

Pour acheter ses habits sur les marchés, Valérie a sa technique. Dans la chasse aux bonnes affaires, c’est une experte. La trouvaille du jour est ce jean d’une grande marque. Les chaussures sont à dix euros, et cinq euros le pantalon. Des offres alléchantes et les paniers se remplissent vite. Derrière ces prix, c'est souvent des vêtements d’occasion mais aussi du neuf. Cette marque française est vendue à moitié prix. Ce sont d’anciennes collections. Pour être encore moins cher, la plupart des commerçants se fournissent directement chez un grossiste. Par exemple : ces tee-shirts viennent d’Italie et se retrouvent sur de nombreux stands. Selon Muriel Pestana, vous les payerez cinq euros moins chers, si vous les achetez sur un marché plutôt qu’en magasin. Ces quelques euros de différence sont suffisants pour attirer les clients en période d’inflation. C’est l’occasion de faire des économies. Alors que huit Français sur dix comptent réduire leur budget vêtements cette année. TF1 | Reportage S. Prez, A. Cerrone