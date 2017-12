Sheila a rendu hommage à Johnny Hallyday sur scène

A Shausheim, devant son public, Sheila déploie toujours la même énergie. Mais le 6 décembre 2017 au soir, elle a voulu rendre un hommage tout particulier à Johnny Hallyday. En son honneur, elle a repris un titre des années 60 intitulée "Johnny, Sylvie, Cloclo et moi" qu'elle avait enregistrée en 1983. Elle n'a pas été très proche de lui, mais ils appartenaient à la même génération. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.