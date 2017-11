Shopping : le calendrier de l'Avent a toujours du succès

Avant le début du mois de décembre, tout le monde se rue dans les commerces pour acheter les fameux calendriers de l'Avent. Malgré la concurrence, ils ont toujours du succès. Dans le Nord-Pas-de-Calais, certains magasins ont déjà été dévalisés. Les prix peuvent aller jusqu'à 17 euros, selon la qualité et la personnalisation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.