Si fiers de la montagne Pelée

Elle domine la Martinique depuis 300 000 ans, la montagne Pelée. Première approche par la mer avec un jeune pêcheur, qui ne peut retenir son cri du cœur. "Tous les jours, j'ai des frissons en la voyant", nous confie-t-il. Quelques mots simples, mais si puissants. Dès l'aube, au large du Carbet, petite commune au pied du volcan, les enfants du pays se félicitent du classement au patrimoine mondial. Même lors de la pêche à la senne, alors que l'heure est venue de tirer les filets, les villageois viennent à notre rencontre sourires aux lèvres, fiers que les caméras soient braquées sur eux et sur leur montagne unique. "Je pense que ça va nous ramener un peu plus de touristes, parce qu'on en a besoin", rapporte un habitant de l'île. Un coup de projecteur bienvenu sur le verdoyant nord de l'île, moins prisé que le sud, et ses plages de sable fin. La montagne Pelée, et avec elle l'ensemble de la chaîne des Pitons, est désormais érigée au même rang que les volcans d'Hawaï ou du Vésuve. Elle est distinguée pour son histoire géologique et sa biodiversité. TF1 | Reportage D. De Araujo, V. Pierron