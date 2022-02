Si la campagne vous gêne, vous n'êtes pas le bienvenu dans ce village

Dès l'entrée de la commune, le message est assumé. Si vous n'aimez pas la campagne et tout ce qui va avec, Sainte-Flaive-des-Loups n'est pas faite pour vous. La pancarte installée il y a quelques semaines fait l'unanimité dans le bourg. "Je trouve que c'est sympa. Ça affirme le côté rural, et puis on s'inscrit dans un village qui est dynamique" ; "C'est normal, on est dans une ville rurale", lancent des habitantes. L'idée de la pancarte vient de monsieur le maire, fatigué de recevoir des plaintes à tout bout de champ, venant souvent de nouveaux arrivants. "La campagne a également des contraintes, il faut accepter", affirme Patrice Pageaud, maire de Sainte-Flaive-des-Loups. Mais ne vous y trompez pas, ici, les nouveaux sont quand même les bienvenus. Un peu plus loin, des agriculteurs ont toujours fait en sorte de ne pas déranger leurs voisins, mais il y a certaines odeurs en campagne, et ça, ils ne pourront rien y changer. La commune vendéenne a gagné 800 habitants en dix ans. Alors avec ce panneau, le maire espère surtout que l'esprit du village va perdurer. À Sainte-Flaive-des-Loups, les sons et les odeurs font partie du quotidien, un patrimoine vivant à préserver. TF1 | Reportage K. Gaignoux, S. Guerche