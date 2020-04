Si les œufs manquent, ce n'est pas la faute des poules, mais des boîtes !

Dans le Puy-de-Dôme, les affaires sont bonnes pour Florence et ses 150 poules. Contrairement au reste du monde agricole, dans son élevage, le confinement est bénéfique, car les œufs partent comme des petits pains. En grande surface, c'est également le même constat. Tous se ruent sur cet aliment de base bon marché qui se conserve facilement. Les œufs se vendent si bien qu'il n'y a plus assez de boîtes pour les emballer. En effet, les fabricants peinent à suivre la cadence.