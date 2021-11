"Si on chantait", un feel good movie à voir au cinéma

C'est une avant-première en apparence ordinaire. Mais dans la salle, le public est composé à 100% de Quiévrechinois, les habitants de Quiévrechain, une petite ville du Nord de 6 000 âmes. Ils viennent découvrir un film réalisé par un enfant de la commune. Un long-métrage tourné de A à Z dans leurs rues et leurs maisons. Il raconte l'histoire d'une cité du Nord touchée par la fermeture des usines et de chômeurs qui tentent de s'en sortir avec une idée originale : la livraison de chansons à domicile. Le réalisateur, Fabrice Maruca, a écrit cette histoire en puisant dans ses souvenirs d’enfance à Quiévrechain. Il explique notamment avoir tourné la plupart des scènes à l’extérieur de l’usine Sofanor. Celle-ci aurait été totalement vidée depuis des années. Son père était ouvrier dans cette usine devenue décor de film. Un père qui s’est retrouvé comme les autres au chômage. L'histoire a touché les habitants de la commune. S’en sortir en faisant du cinéma, en se serrant les coudes, en croyant à sa bonne étoile… le film "Si on chantait" est un appel à se relever dans la bonne humeur.