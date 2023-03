Si on ne fait pas le vol aller, a-t-on le droit de prendre le vol retour en avion ? Le 13H à vos côtés

Je nous ai réservé un aller-retour pour partir à Bangkok. Nous avons loupé le vol aller. Nous nous sommes rendus par nos propres moyens et au retour nous comptions sur le vol retour. Le voyagiste nous avait vendu nos places. Est-ce normal ? Dans les faits, beaucoup de compagnies vont annuler votre retour quand vous ne prenez pas l'aller. Cette question fait l'objet de débats juridiques depuis longtemps. Les compagnies disent que le billet aller-retour coûte moins cher en comparaison avec deux vols achetés séparément. La condition, c'est de faire l'aller et le retour. L'UFC-Que Choisir et d'autres associations de consommateurs, elles, mènent des actions depuis longtemps pour dénoncer le caractère abusif de cette clause. Dans l'Hexagone, la Cour de cassation a tranché. Pour elle, une compagnie aérienne peut annuler un vol retour quand on n'a pas pris l'aller. Ce n'est pas abusif, a-t-elle dit. Néanmoins, il faut bien vérifier les conditions avant d'acheter votre billet. Certaines compagnies vont tout simplement annuler votre billet si vous ne prenez pas le retour, d'autres vous conservent votre place et vous facturent un supplément. T. Coiffier