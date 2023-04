Si vous levez le pied, ce feu reste au vert

Ce feu tricolore a quelque chose en plus que les autres. Il est dit intelligent, c’est-à-dire qu’il s’adapte au comportement des automobilistes. Le principe est simple : au-dessus de 50 km/h, le feu reste au rouge ; en dessous de 50, il passe au vert. Les deux feux sont installés à l’entrée et à la sortie du village. Il y a trois ans et demi, Vieux-Mesnil est la première commune à tester le dispositif. Le but : inciter les conducteurs à ralentir. Ils comprennent la démarche. Tous les jours, 7 500 véhicules traversent le village. Ils roulent sur cette départementale qui jouxte la médiathèque et l’école. L’installation des feux est saluée par les parents d’élèves, mais pour eux, ils ne sont pas assez dissuasifs. La commune a dressé un premier bilan : le nombre de personnes qui dépassent les 50 km/h a baissé de 10%. Malgré ce bilan mitigé, la municipalité souhaite maintenir les feux. Depuis cette première expérimentation, d’autres villes ont copié la recette. Elles sont environ 3 000 aujourd’hui. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Joire, E. Hassani