"Si vous nous aidez", la nouvelle chanson de Gilbert Montagné et Didier Barbelivien pour les soignants

Un nouveau titre en soutien au personnel soignant intitulé "Si vous nous aidez" a été composé par Gilbert Montagné et Didier Barbelivien. Dévoilé ce jeudi, le clip a été réalisé par des médecins, des infirmiers et des aide-soignants du pays. Un moment de détente au cœur de la tempête et un message d'amour qui les a beaucoup touché. Tous les droits seront reversés à la "Fondation Hôpitaux Paris-Hôpitaux de France". Gilbert Montagné nous raconte comment l'idée lui est venue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.