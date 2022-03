Sida : moins de dépistage à cause du Covid

Ce soir-là, c'est dans un foyer pour étudiants que Solène et Simon sont venus avec tous leurs matériels. Au programme, un atelier pour parler de la sexualité, du comportement à risque et des dépistages rapides d'hépatites et du VIH pour les jeunes qui le souhaitent. Une première pour Gillian Renardat. Le coup d'arrêt lié au Covid inquiète les associations. Pendant deux ans, Solène Bost a dû annuler 70% des interventions dans les écoles. Le confinement et les couvre-feux ont fait chuter les dépistages. Concrètement, 650 000 tests n'ont pas été effectués, d'où la crainte d'un rebond d'une épidémie du Sida qui commençait à se stabiliser. Rattraper le temps perdu, c'est l'objectif du checkpoint. Dans ces checkpoints, les médecins et les infirmiers accueillent exclusivement des populations à risque d'être contaminés. L'objectif de zéro contamination d'ici 2030 est envisageable grâce aux innovations thérapeutiques de ces dernières années. Aujourd'hui, un patient qui suit bien son traitement ne transmet plus la maladie. TF1 | Reportage C. Bayle, A. Gaudin, O. Stammbach