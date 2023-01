Sidérant, des horaires pour prendre l'ascenseur !

La tour Joffre est un peu la tour infernale de Nancy (Meurthe-Et-Moselle). Les 24 étages sont difficiles à atteindre pour les 200 habitants. Pour cause, sur les quatre ascenseurs, un seul fonctionne jusqu'en haut. Dix minutes par heure, pas plus. Le hall d'entrée a ses heures de pointe et sa salle d'attente. A 11h30, top chrono pour Marie Paul, 79 ans, qui descend faire ses courses. Elle pense être l'otage de l'ascenseur. C'est un système mis en place depuis cet été pour éviter la surchauffe des ascenseurs vétuste et les pannes régulières depuis 2018. Alors il ne vaut mieux pas louper le créneau. Si certains sont encore inquiets, d'autres montent dans les tours. Ils ont porté plainte contre X. Pour le conseil syndical, c'est le résultat de plusieurs années de négligence. Jacqueline Bauer, habitante de la tour et membre du conseil syndical, indique que l'immeuble n'a jamais eu de travaux et maintenant, ils payent la facture. Un premier ascenseur devrait être rénové d'ici trois mois et un deuxième dans l'année. C'est 450 000 euros de travaux, soit entre 3 000 et 6 000 euros à débourser par foyer. D'ici là, il faudra encore s'organiser ou prendre les escaliers. TF1 | Reportage C. Gerbelot, V. Ruckly