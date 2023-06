Sidération après la tornade en Seine-Maritime

Des dizaines d'arbres arrachés ou déracinés, témoins de la violence du vent. Dans son écurie, désormais sans toit, Ulrich a conscience que cela aurait pu être pire. Ce dimanche, il donnait un cours lorsque la tornade est passée au-dessus de lui. Partout dans le village, le temps est au ménage. Des entreprises de couverture sont venues prêter main-forte, et il y a du travail. Au total, plus d'une trentaine d'habitations sont touchées comme celle de Marie-Thérèse, qui a eu des infiltrations d'eau. Hier, il est un peu plus de quinze heures lorsque la tornade se forme. Bruno et son fils voient leur toit s'envoler, impuissants. "C'est après avoir vu les dégâts qu'on se rend compte que la tornade est bien passée ici" ; "Voir ce toit qui s'envole, c'est impressionnant", racontent-ils. Ce lundi, des couvreurs ont bâché la toiture en urgence, rassurant la famille. Ce village de Normandie n'avait jamais connu de tornade. Il faudra compter plusieurs semaines pour que les travaux de réparation se terminent. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos