Siffler comme un oiseau

Parler aux tourterelles, aux rouges-gorges, cela suppose d'abord un peu d'entraînement, mais surtout d'avoir le bon outil. Ces champs d'oliviers au pied du Ventoux sont les terrains préférés d'Elin et Laurent pour tester leurs appeaux, surtout au printemps. Car c'est la période de reproduction des oiseaux qui chantent pour se séduire. Ils aiment être au plus près de la nature parce que ces objets en plastique ou en bois doivent imiter à la perfection le chant des oiseaux. Avant de pouvoir s'en servir, il faut créer ces appeaux. Dans cette entreprise, bientôt centenaire à Carpentras, des dizaines de variétés sont fabriquées chaque jour à la main, et surtout à la bouche. Chaque appeau est testé avant d'être terminé pour que le son soit le plus naturel possible. Un savoir-faire transmis notamment par le père d'Elin. TF1 | Reportage L. Huré, F. Miara