Sigean : le parc animalier ferme en urgence

Nos éleveurs sont actuellement touchés par la grippe aviaire. Les portes du parc animalier de Sigean resteront fermées pour 21 jours ai moins. Dans cette réserve africaine, un pélican sauvage atteint de la grippe aviaire vient d'être retrouvé mort. "On a en permanence des grands groupes de mouettes, de goélands, de cigognes, de flamants roses sauvages qui vont et qui viennent. Ce sont des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser", explique un responsable du site. Pour protéger les plus de 700 oiseaux qui vivent sur le parc, les volatiles ont été confinés, et chaque soigneur est équipé d'une combinaison. Pour s'assurer que le virus ne sorte pas, un rotoluve rempli de désinfectant a été installé. Même si l'homme ne peut pas être contaminé, il peut transporter le virus sur ses vêtements ou ses chaussures. Le parc a donc été fermé précipitamment. Au mois de novembre, 15 000 visiteurs étaient attendus. La perte financière est colossale. A l'approche des vacances de Noël, la réserve joue gros. Si un autre oiseau venait à mourir de la grippe aviaire, le parc devrait rallonger sa fermeture de 21 jours supplémentaires. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia