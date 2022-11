Signalez... Et c'est réparé !

Il y a quelques jours, Julien remarque des pavés manquants dans une rue du centre-ville. Quelques heures plus tard, des agents municipaux interviennent et réparent la rue. Il n'est pas le seul à être séduit. Dans cette ville de moins de 10 000 habitants, l'application a été téléchargée plus de 1 200 fois. "Ça répond rapidement, même si le sujet n'est pas traité le jour même, mais il vous informe que ça va être traité", lance un utilisateur. Antoinette, elle, n'est pas une habituée des réseaux sociaux, et pourtant, elle a déjà adopté cette application. Elle a signalé un éclairage public qui ne fonctionnait plus, et dès le lendemain, cela a été réparé. "Je trouve que c'est un excellent site ... je trouve que c'est quand même pas si mal que ça", lance-t-elle. L'application est gratuite. Pour le maire, Alexis Darmois, elle permet surtout une remontée d'informations en temps réel. Les téléchargements représentent aujourd'hui 15 % des habitants. La mairie espère voir ce chiffre doubler d'ici quelques mois. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Vulliez