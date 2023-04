Signalisations au sol : une idée lumineuse ?

Traverser, c'est parfois un danger. Alors, pour éviter cela, Courbevoie teste un nouveau dispositif. Quand le feu piéton passe au vert, les côtés du passage piéton s'allument. La zone devient plus visible pour les automobilistes. Efficace de nuit comme de jour, les piétons sont rassurés. "Ça permet plus de visibilité", confie un passant. Même les conducteurs sont convaincus. Il s'agit d'un système testé dans une quinzaine de villes dans l'Hexagone, comme à Nevers (Nièvre). C'est l'une des rues les plus fréquentées où il n'y a pas de feu rouge qui a été équipé. Après quatre ans de test, le respect de la priorité aux piétons est passé de 82 à 96%. "Ça permet d'être plus vigilant et de faire attention aux piétons", confie une conductrice. Le maire aussi est convaincu. Il compte généraliser le système. A noter que ce dispositif coûte 30 000 euros par passage clouté. D'autres solutions moins coûteuses existent. C'est le cas d'une peinture en 3D ou alors des lasers bleu. En 2021, 117 personnes sont décédées sur des passages piétons. TF1 | Reportage T. Vartanian, M. Merle, P. Rousset