Signes : tout un village rend hommage au maire décédé lundi

La mort du maire de Signes, Jean-Mathieu Michel, a choqué les élus de toute l'Hexagone. Lors de ses obsèques de ce 9 août 2019, tout un village s'est mobilisé pour lui rendre un dernier hommage. Son cercueil a été béni dans la chapelle du village. La ministre de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault, et le président du Sénat Gérard Larcher ont assisté à la messe. Jean-Mathieu Michel a été fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. Il repose désormais dans le cimetière de Signes.