"S'il vous plaît, restez poli !"

À Lhéraule, commune de 192 âmes, il n'y a aucun acte d'incivilité à déclarer. Il n'y a que de légères querelles de voisinage. "On est très accueillants, très polis, très gentils. On aime bien filer un coup de main aux voisins", "on est très polis à Lhéraule, c'est un apprentissage. Dès qu'ils sont petits, il faut qu'ils disent bonjour", lancent des habitants. Normal, ce n'est pas si évident pour tout le monde. Il y a dix ans, le maire avait été contrarié par un habitant indélicat. Il a immédiatement pris un arrêté rendant obligatoires les simples formules de courtoisie. S'il y en a un qui apprécie la politesse, c'est Julien Vermeille qui livre son pain tous les matins. Le service n'est pas rentable financièrement, mais ce lien avec les personnes parfois isolées est nécessaire. "Ils sont contents que j'arrive. Donc, des fois, je papote un peu plus longtemps avec certaines personnes", explique le boulanger. Cela a de quoi le mettre parfois en retard sur son programme, même si selon un vieil adage, "l'exactitude est la politesse des rois". TF1 | Reportage L. Adda, J. Clouzeau