Sillon de Talbert : marcher au milieu de la mer !

Nous voici sur une autre planète. Un banc de galets et de sable encerclé par la mer, le Sillon de Talbert est une curiosité géologique. Une flèche de trois kilomètres de long, formée à l'époque néolithique il y a 6 000 ans avec la montée des eaux. Mais ce sillon est aussi fragile, bousculé par les tempêtes, les courants et les marées. Julien Huron est le gardien du site. Chaque année, près de 100 000 personnes arpentent le sillon. Alors, pour préserver ce lieu unique dans l'Hexagone, il guide les promeneurs sur le droit chemin. Il faut éviter de piétiner la végétation et les oiseaux. Certains font même leur nid parmi les galets et leurs œufs deviennent alors presque invisibles. Difficile pour les promeneurs de faire la différence avec les pierres. Pour éviter de marcher sur des œufs, certaines zones sont interdites d'accès le temps de la nidification d'avril à septembre. Les oiseaux, cela fait 20 ans que Michel a la chance de les photographier. Ce passionné a grandi à deux pas du Sillon de Talbert. À force de patience, Michel a réussi à capturer des instants magiques. TF1 | Reportage T. Lagoutte, A. Janssens