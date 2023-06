Silvio Berlusconi : une vie de pouvoir et de scandales

Son sourire est figé par la chirurgie esthétique, mais inoxydable. À l'automne dernier, Silvio Berlusconi repart pour un énième tour de piste, allié de Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien d'extrême droite. Jusqu'au bout, le "Cavaliere" reste sur scène près du pouvoir. C'est un homme de spectacle qui a commencé sa carrière comme chanteur à bord des paquebots de croisière dans les années 60. Silvio Berlusconi fait ensuite fortune dans l'immobilier et bâtit l'Empire médiatique Fininvest, en développant la télévision par câble en Italie. En 1986, c'est lui qui lance dans l'Hexagone la première chaîne commerciale privée et gratuite "La Cinq". La chaîne est mise en liquidation six ans plus tard. Mais Berlusconi, lui, s'est lancé dans le football en achetant le Milan AC, un tremplin pour son parti politique. Avec son parti de droite "Forza Italia", il conquiert le pouvoir en 1994. Il sera Premier ministre à trois reprises durant neuf ans. Adulé ou détesté, il détone avec son style, ses frasques et ses scandales. TF1 | Reportage B. Christal, J. Garro, A. Bourgeois