Simon Pagenaud : le retour triomphal du vainqueur des 500 miles d'Indianapolis

Ce n'était pas arrivé depuis 99 ans. Simon Pagenaud vient d'entrer dans la légende en remportant la course mythique des 500 miles d'Indianapolis. Il est le deuxième Français à avoir réussi cet exploit. Pour célébrer sa victoire, il est rentré chez lui, à Montmorillon (Vienne). Près de 2 000 personnes ont offert un accueil exceptionnel à cet enfant de la ville qui est désormais une star du sport automobile aux Etats-Unis.