Simone, la voix des vacances

Dans le stress du départ, c'est une voix douce et rassurante. Premier indice, elle s'appelle Simone. "C'est une vraie personne" ; "Je l'imagine brune avec un chapeau violet. Elle est belle, genre super belle", lancent des voyageurs. Et la signature, là-voici. Une fois par mois, Simone Hérault, voix de la SNCF, enregistre de nouvelles annonces pour les 3 000 gares de l'Hexagone. "Il peut y avoir une autre ville à coller à leur nom initial, ou alors il peut y avoir des dessertes de cars SNCF", explique-t-elle. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Rien ne prédestinait Simone à travailler pour la SNCF. Elle a commencé sa carrière en 1972 comme animatrice sur la radio Fip. Et elle a beau être la voix officielle de la SNCF depuis 1981, Simone a sans doute la voix la plus célèbre du pays. Elle est pourtant anonyme dans la foule. Infatigable Simone, à 72 ans, elle n'est pas prête de prendre sa retraite et a encore un message : "Je souhaite de très belles vacances à tous les téléspectateurs de TF1". TF1 | Reportage J. Roux, J.Y. Chamblay