Simple et pas chère : la tartiflette

Généreuse, savoureuse, gourmande... les adjectifs ne manquent pas pour qualifier la tartiflette. Avec ces lardons, ces pommes de terre, ces oignons et ce reblochon, comptez environ quinze euros pour cette spécialité savoyarde. Simone vient chercher l'ingrédient incontournable dans l'une des dix-neuf fermes que compte le village de Manigod (Haute-Savoie). C'est un plat montagnard, né dans les alpages du massif des Aravis. De retour chez elle, Simone retrouve son mari. Ensemble, ils épluchent et coupent les pommes de terre du jardin. Il faut les cuire et ensuite faire revenir les oignons avec les lardons. Une fois cuit, on mélange le tout dans un plat à gratin et on ajoute le reblochon. Il ne reste plus qu'à mettre au four à peu près vingt minutes à 200 degrés. Le plat a été inventé par des restaurateurs pour la clientèle des sports d'hiver. Ressentez-vous la chaleur d'un plat hivernal, d'un plat populaire qui dépasse désormais les frontières de la Haute-Savoie. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand