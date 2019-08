Singles : se faire chercheur d'or le temps d'une journée

En vacances, les activités ne manquent pas. A Singles, dans le Puy-de-Dôme, on peut se faire chercheur d'or le temps d'une journée. Au bord de la rivière, chacun guette les pierres précieuses colorées et les paillettes d'or. Pas de quoi faire fortune mais en tout cas, c'est une activité où le rêve semble toujours à portée de main. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.