Sinistrés : ce que change la reconnaissance de catastrophe naturelle

Des vents à 70 km/h ont emporté le mur de pignon de la maison d'Eric. D'après les premiers devis, il y en a pour au moins 50 000 euros de travaux. Et pourtant, ici, comme dans toute la Bretagne, l'état de catastrophe naturelle n'a pas été déclaré. Alors, qu'est-ce que ça change pour son indemnisation ? En réalité, les dégâts liés à une tempête sont couverts de bases dans la quasi-totalité des contrats d'assurance. Ce qui change avec l'état de catastrophe naturelle, c'est la franchise que vous allez payer. Elle est fixe, 380 euros quel que soit votre contrat, sinon ça peut être beaucoup plus cher. Autre changement : le délai pour déclarer un sinistre est plus lent, 30 jours au lieu de cinq. Quant au temps d'attente, avant de se faire rembourser, il est plus court, trois mois maximum, après le passage d'un expert. En temps normal, il n'y a pas de délais obligatoires. Ce qui ne change pas en revanche, c'est le montant de votre indemnisation. Là où l'état de catastrophe naturelle change drastiquement la donne, c'est surtout en cas de sécheresse ou d'inondation. TF1 | Reportage T. Jarrion, F. Maillard