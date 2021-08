Sinistrés de l'incendie du Var : la solidarité s'organise

À Cogolin, Karim a tout perdu. Lundi soir, les flammes ont ravagé son hangar viticole en moins d'une heure. Trois jours plus tard, il ne réalise toujours pas. Il a aussi perdu une dizaine de voitures de fonction dans l'incendie. Les pertes s'élèvent à plus de 400 000 euros, mais il ignore encore le montant qui lui sera remboursé par son assurance. Des dizaines d'habitants de la commune ont également perdu leur maison dans les flammes. Beaucoup sont logés chez des proches, mais ces solutions sont temporaires. Ce vendredi matin, le maire est venu demander de l'aide au camping "Argentière". Des mobil-homes seront mis gratuitement à disposition des sinistrés la semaine prochaine, et ce, pour une durée indéterminée. Le gérant Jacques Gazerian n'a pas hésité une seule seconde. Il voulait lui aussi apporter son aide aux sinistrés. Dans la commune, les gestes de solidarité comme le sien se multiplient pour venir en aide à ceux qui ont tout perdu.