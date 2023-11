Sinistrés des inondations : la solidarité s'organise dans le Pas-de-Calais

Pour les sinistrés, premiers repas chauds depuis deux jours. "On avait plus de chauffage, plus d'électricité (...) alors, depuis lundi soir, on avait froid", confie un habitant. Dans la commune, chacun met la main à la pâte. Les cantinières de l'école, elles, se sont mobilisées sur leurs jours de repos et viennent préparer 80 repas pour ce mercredi midi. "C'est normal, on ne peut pas rester comme ça chez nous. Nous, on n'est pas sinistrés, mais on doit venir aider les gens", explique l'une d'elles. L'eau s'est retirée dans la nuit, et ce mercredi matin, les habitants découvrent l'ampleur des dégâts. Dans une maison, le rez-de-chaussée a été inondé. Le sol est couvert de boue, les meubles doivent être sortis un par un pour être nettoyés. Heureusement, Antoine, le propriétaire, n'est pas seul. À ses côtés, les six salariés d'une entreprise du BTP venus bénévolement à la demande de leur patron. Les chantiers de la société sont à l'arrêt, alors autant se rendre utile. L'entreprise a déjà reçu plusieurs appels à l'aide de sinistrés. TF1 | Reportage B. Guenais, T. Misrachi, Q. Danjou